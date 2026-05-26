da ambasciatrice a consigliera un ritorno importante per mattarella

Emanuela D’Alessandro, attuale ambasciatrice a Parigi, a 65 anni, torna al Quirinale, dove ha già lavorato come consigliera diplomatica del presidente fino a quattro anni fa. La sua nomina a consigliera è stata ufficializzata dopo un incarico come ambasciatrice. La sua esperienza nel settore diplomatico include ruoli di rappresentanza in diverse sedi internazionali. La nomina è stata comunicata attraverso un atto ufficiale del presidente della Repubblica.

A volte ritornano. Emanuela D’Alessandro, attuale ambasciatrice a Parigi, a 65 anni rientra al Quirinale dove ha già ricoperto fino a quattro anni fa il ruolo di consigliera diplomatica di Sergio Mattarella. Prima donna a esercitare questa funzione, una delle più prestigiose nella carriera diplomatica, D’Alessandro fu nominata, a ridosso del bis del capo dello Stato, ambasciatrice in una delle capitali cruciali per i rapporti internazionali dell’Italia. Ottimo il rapporto tra Mattarella ed Emmanuel Macron, più conflittuale quello tra l’inquilino dell’Eliseo e Giorgia Meloni: D’Alessandro si è trovata a gestire mesi difficili, riuscendo a tenere sempre aperto il canale di dialogo tra Roma e Parigi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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