Perché per Mattarella lo sport è così importante

Il rapporto tra sport e potere è sempre più presente nel panorama globale, andando oltre le semplici cerimonie ufficiali. Recentemente, si è parlato di come figure di vertice considerino lo sport un elemento strategico, coinvolgendo spesso decisioni e iniziative che influenzano anche la scena politica. Questa connessione si manifesta in vari modi, tra eventi, sponsorizzazioni e incontri di alto livello.

Il rapporto tra sport e potere fa parte della trama del mondo attuale, in un senso che va molto oltre il semplice cerimonialismo di capi di stato e leader di governo. È ad esempio al centro della psicopatologia politica di Trump e del suo legame identitario e anche elettorale con gli sport di combattimento e in particolare le arti marziali miste, che il prossimo 14 giugno troverà un’ennesima conferma in occasione di UFC 326, la card speciale ospitata sul prato della Casa Bianca per celebrare i 250 anni d’indipendenza americana. Si potrebbero fare molti altri esempi: il Putin sovrano-atleta che ha trasformato lo sport in una vera e propria...🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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