Da Achille Lauro ai The Kolors ma anche Clara e Renga | svelata la lineup dell’Rds Summer Festival

Il 20 giugno, il palco di piazzale Fellini a Rimini ospiterà l’Rds Summer Festival, con artisti come Achille Lauro, The Kolors, Sangiovanni, Clara e Francesco Renga. La lineup include performance di musicisti italiani noti per i loro successi estivi. La serata si svolgerà nel contesto della Notte Rosa, con un grande evento musicale che coinvolge numerosi artisti del panorama italiano. La scena musicale si prepara a riempire la Riviera di musica e colori.

La Notte Rosa cala le sue carte e Rimini risponde con una lineup da grande festival estivo. Da Achille Lauro a The Kolors, passando per Sangiovanni, Clara e Francesco Renga, il palco di piazzale Fellini si prepara ad accendere il cuore della Riviera il 20 giugno con il grande show dell’Rds Summer. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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