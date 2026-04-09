Assisi Summer Festival 2026 arrivano i The Kolors
Il Assisi Summer Festival 2026 annuncia la presenza dei The Kolors, che si esibiranno nella terza serata il 18 luglio. La manifestazione, in programma nella città umbra, sta pianificando il cartellone degli eventi per la prossima estate. Dopo aver comunicato l’adesione di Sayf, il festival continua a svelare i nomi degli artisti coinvolti. L’evento si svolge nel rispetto delle modalità organizzative stabilite per l’edizione 2026.
Assisi Summer Festival prosegue a svelare le sue “carte” per l’edizione 2026. Dopo Sayf, il festival annuncia la partecipazione dei The Kolors, protagonisti della terza serata del festival il 18 luglio.I biglietti sono disponibili in prevendita, a partire dalle 14 di mercoledì 8 aprile, su. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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I THE KOLORS ad Assisi il 18 luglio 2026! Un grande concerto alla Rocca Maggiore, nella straordinaria estate ad Assisi! Un evento nell’ambito di Assisi Summer Festival, in collaborazione con il Comune di Assisi. www.livenation.it #SìAssisi #VisitA - facebook.com facebook
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