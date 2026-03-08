Shetech drinks @Buti | l' aperitivo tra tecnologia e networking con un pizzico di parità di genere

SheTech, ente no profit dedicato alla promozione della parità di genere nei settori digital e tech in Italia, organizza a Buti un evento della serie Tech Drinks. Si tratta di un aperitivo che combina tecnologia e networking, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ascoltare storie provenienti dal mondo della tecnologia e di confrontarsi in un ambiente informale. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire temi legati all’innovazione digitale.

SheTech, l’ente no profit impegnato nella promozione della parità di genere nei settori digital e tech in Italia, arriva a Buti con un nuovo appuntamento della serie Tech Drinks, il format che unisce ispirazione e networking: un’occasione per ascoltare storie dal mondo della tecnologia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it She tech drinks: l'aperitivo tra tecnologia e networking con un pizzico di parità di genereSheTech, ente no profit impegnato nella promozione della parità di genere nei settori digital e tech in Italia, presenta a Pisa un nuovo appuntamento...