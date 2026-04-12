Incendio a Palazzo Adriano il fumo raggiunge la chiesa di Santa Maria del Carmelo | intossicata una donna
A Palazzo Adriano si è sviluppato un incendio in un'abitazione con stalla annessa, coinvolgendo una vasta area del centro abitato. Il fumo prodotto dall'incendio si è diffuso fino alla chiesa di Santa Maria del Carmelo, situata nelle vicinanze. Una donna presente nella zona è stata intossicata a causa delle esalazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Momenti di paura a Palazzo Adriano dove un incendio, divampato da un'abitazione privata con stalla adiacente, ha interessato una porzione significativa del centro abitato. Il fumo ha raggiunto la chiesa di Santa Maria del Carmelo. Diverse le squadre di soccorso che sono state mobilitate. Il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
tenebrae factae sunt nella chiesa di santa maria del carmelo il concerto della fondazione ugo e olgTenebrae Factae Sunt: Concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia Un evento musicale di particolare...
Leggi anche: Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo: il concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia