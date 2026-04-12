Incendio a Palazzo Adriano il fumo raggiunge la chiesa di Santa Maria del Carmelo | intossicata una donna

A Palazzo Adriano si è sviluppato un incendio in un'abitazione con stalla annessa, coinvolgendo una vasta area del centro abitato. Il fumo prodotto dall'incendio si è diffuso fino alla chiesa di Santa Maria del Carmelo, situata nelle vicinanze. Una donna presente nella zona è stata intossicata a causa delle esalazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.