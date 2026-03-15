Fumo e paura all’alba in piazza San Fedele | incendio in un appartamento giovane donna intossicata

Alle 5.20 di questa mattina, i vigili del fuoco di Como sono intervenuti in piazza San Fedele per un incendio in un appartamento. Le squadre hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Durante le operazioni, una giovane donna è stata soccorsa per intossicazione causata dal fumo. L’intervento si è concluso poco dopo, senza ulteriori persone coinvolte.

Intervento dei vigili del fuoco alle 5.20 nel cuore di Como. Le fiamme hanno interessato cuscini e divano all’interno dell’abitazione, la donna soccorsa dal 118 Alle 5.20 di questa mattina le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono state attivate per un intervento di soccorso tecnico urgente a Como, in piazza San Fedele, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato in particolare alcuni cuscini e un divano. Nell’abitazione si trovava una giovane donna che è rimasta leggermente intossicata dal fumo. La ragazza è stata assistita sul posto dai sanitari del 118. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Incendio in un appartamento in piazza San Fedele: divano in fiamme e due persone in ospedaleAttimi di paura questa mattina nel centro storico di Como, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento in piazza San Fedele. Como, scoppia un incendio in un appartamento di piazza San Fedele, due persone intossicate portate in ospedaleComo, 27 febbraio 2026 – È scoppiato questa mattina pochi minuti prima delle 7, l'incendio che ha coinvolto un appartamento in una palazzina...