Nella Corte d’assise di Milano sono presenti i tifosi coinvolti nelle violenze e negli omicidi avvenuti nella curva nord dell’interista. Tra loro, uno ha confessato di aver portato un’arma e di essere entrato in guerra. La discussione riguarda le azioni violente che si sono susseguite durante la stagione, portando a scontri e tragici eventi. I processi coinvolgono diverse persone legate ai gruppi ultras.

Sono tutti qua i protagonisti della stagione di sangue della Curva nord interista. Nell’aula della Corte d’assise di Milano. Si processa l’omicidio del capo ultras nerazzurro Vittorio Boiocchi. Cinque colpi di calibro 9 sotto la pioggia del 29 ottobre 2022, davanti alla sua casa in via Fratelli Zanzottera nel quartiere del Figino. I killer colpiscono pochi minuti prima dell’inizio di Inter-Sampdoria. L’afa inaspettata di questo fine maggio entra dai finestroni semichiusi dell’aula. Sulle panche dietro a pm e avvocati siede la famiglia di Boiocchi, le figlie e la moglie Giovanna Pisu. Accanto le siede Franco Caravita capo storico che con Vittorio Boiocchi detto lo Zio sul finire degli anni Sessanta fondò i Boys San, primo gruppo storico della Nord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Curva Nord e omicidi, alla sbarra la stagione di sangue ultras. Beretta: “Giravo armato, ero entrato in guerra”

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CURVA NORD MILANO TRANSFERTA A GENOVA || Genoa vs inter Milan 14/12/2025

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Temi più discussi: Curva Nord e omicidi, alla sbarra la stagione di sangue ultras. Beretta: Giravo armato, ero entrato in guerra; Ho ucciso Vittorio Boiocchi per 15mila euro: confessa il killer del capo ultrà; Il sicario di Boiocchi confessa in aula: Ho ucciso per 15-16mila euro. Beretta: Era una guerra; Omicidio Bellocco: l’ombra della vendetta incombe sul clan.

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