Camorra sabato di sangue nell’area nord di Napoli | due omicidi in nove ore

Sabato di sangue nell’area nord di Napoli con due omicidi avvenuti in meno di nove ore. Gli episodi si sono verificati tra Arzano e Marano, creando un senso di inquietudine tra la popolazione locale. La polizia sta indagando sui dettagli di entrambi i fatti, senza ancora fornire informazioni ufficiali sui sospettati o le dinamiche. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

?Non c’è tregua. Non c’è respiro. Nell’area nord di Napoli il cronometro della morte ha segnato due rintocchi a distanza di appena nove ore, trasformando il sabato in un lungo corridoio di terrore che unisce Arzano e Marano. Dieci chilometri di asfalto che separano due mondi criminali diversi, ma accomunati dalla stessa, feroce decisione: le paranze hanno alzato il tiro, sfidando lo Stato in pieno giorno e tra la folla.??L’ultimo atto di questa giornata tragica si è consumato intorno alle 20:00 ad Arzano, in via Mazzini. Qui, la camorra ha agito con la spregiudicatezza delle nuove leve. Armando Lupoli, 39 anni, ritenuto vicino agli ambienti della “167”, è stato braccato mentre era alla guida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Omicidio di camorra, 8 fermi per il delitto di Scisciano: guerra tra clan nell’area nord di NapoliLa Dda di Napoli ricostruisce l’agguato del 17 dicembre a Scisciano: la vittima uccisa con un colpo al volto dopo essere caduta a terra.

Due agguati di camorra in poche ore: uccisi a colpi di pistola Armando Lupoli e Castrese PalumboEntrambi sono stati freddati da alcuni killer in scooter. Il primo agguato è avvenuto a Marano di Napoli, il secondo ad Arzano ... today.it

Stamattina è stato Castrese Palumbo a morire in un agguato di camorra a Marano mentre stasera è stato ucciso Armando Lupoli ad Arzano. I carabinieri sono arrivati in via Mazzini per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. I militari hann - facebook.com facebook

#arzano, #agguato di #camorra: spari contro un'auto nel traffico, ucciso il 38enne Armano Lupoli x.com