Unieuro contestazione della Curva Nord dopo l' amaro finale di stagione | Pasquali deve andarsene

Nella notte tra domenica e lunedì, davanti ai cancelli del palazzetto, è apparso uno striscione inequivocabile che recita: "Pasquali la stagione è finita, da Forlì hai il Daspo a vita". Un messaggio durissimo che testimonia come la frattura tra il general manager e la tifoseria organizzata sia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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