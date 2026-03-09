Delirium | 1 su 4 anziani a rischio esperti al Massaia

Lunedì 9 marzo 2026, alle 10:00, l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti ospiterà un evento dedicato alla sensibilizzazione sul delirium. Secondo le stime, uno su quattro anziani potrebbe essere a rischio di sviluppare questa condizione. L’iniziativa punta a informare il pubblico sui segnali e le implicazioni del disturbo, coinvolgendo esperti del settore. L’evento si svolgerà presso la struttura sanitaria e sarà aperto alla cittadinanza.

Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 10:00 del mattino, l'Ospedale Cardinal Massaia di Asti si trasformerà in un hub informativo dedicato alla consapevolezza sanitaria. In occasione della Giornata Mondiale del Delirium, prevista per l'11 marzo, l'ASL AT ha organizzato uno spazio aperto al pubblico nel piano sotterraneo dell'ospedale. La struttura ospiterà specialisti provenienti da sei reparti distinti, pronti a spiegare le dinamiche dello stato confusionale acuto. Il dell'iniziativa cade su una condizione clinica spesso invisibile ma estremamente diffusa tra gli anziani ricoverati: fino a un paziente su quattro può sviluppare il Delirium, e nella metà dei casi la patologia rimane non diagnosticata.