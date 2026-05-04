In Italia, un lavoratore con un salario lordo di 60 mila euro riceve circa 36 mila euro netti, mentre il costo totale per l’azienda si avvicina ai 90 mila euro. Questo calcolo tiene conto di tasse, contributi e altri oneri fiscali che incidono sul salario e sul costo del lavoro. La differenza tra salario netto e costo totale evidenzia le imposte e le spese sostenute dal datore di lavoro.

Roma, 4 maggio 2026 – Un salario lordo da 60 mila euro può trasformarsi in poco meno di 36 mila euro netti per il lavoratore e in quasi 90mila euro di costo complessivo per l’impresa. È la fotografia – sintetica ma efficace – che emerge dal grafico diffuso sulla base del report ‘Understanding Employment Costs in Europe in 2025’ realizzato dalla società internazionale Boundless, specializzata in gestione del lavoro cross-border. Il dato, che mette a confronto diversi Paesi dell’Europa occidentale, non è solo un esercizio comparativo: è una rappresentazione plastica del cuneo fiscale e contributivo che continua a condizionare competitività, salari reali e scelte di investimento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salari europei, quanto resta davvero in tasca: il caso Italia tra costo del lavoro e cuneo fiscale

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