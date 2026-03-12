Rifiuti abbandonati in strada e degrado | incivili individuati e sanzionati grazie alle foto-trappole

A Torremaggiore, nonostante il servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta’ sia attivo e i controlli siano regolari, alcuni cittadini continuano ad abbandonare rifiuti in strada. Grazie all’uso di foto-trappole sono stati individuati e sanzionati diversi incivili che hanno lasciato rifiuti in modo illecito. Le immagini catturate hanno permesso di identificare i responsabili e applicare le sanzioni previste dalla legge.

Accade a Torremaggiore. Lo sfogo del sindaco, Emilio Di Pumpo: "Simili gesti di inciviltà non saranno tollerati. I controlli proseguiranno con determinazione per difendere l'ambiente, il decoro urbano e il rispetto della nostra città" Rifiuti abbandonati in strada, incivili individuati e sanzionati grazie alle foto-trappole. Accade a Torremaggiore, dove nonostante il servizio di raccolta differenziata 'porta a porta' sia attivo e funzionante e i controlli sul territorio vengano svolti con regolarità, continuano purtroppo a registrarsi episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti in diverse zone della città. "Anche in questa occasione i responsabili sono stati individuati dalla Polizia Locale mentre depositavano illegalmente sacchi di spazzatura", annuncia il sindaco Emilio Di Pumpo.