Verso il Napoli Cuesta con il rebus attaccante | si scalda Nesta

Da parmatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore sta preparando la formazione per la partita contro il Napoli, con particolare attenzione alla posizione di Carlos Cuesta che si sta riscaldando. L'obiettivo è creare una strategia efficace contro la squadra di Antonio Conte, che ha vinto le ultime cinque partite e si trova in testa alla classifica. La decisione finale sulla disposizione del reparto difensivo è ancora in fase di definizione, mentre Nesta si sta allenando con il gruppo.

L'undici anti-Napoli è quasi pronto. Carlos Cuesta vuole prendersi tutto il tempo che ha a disposizione per disegnare una formazione che tenga testa alla squadra di Antonio Conte, lanciatissima nella rimonta scudetto e reduce da cinque vittorie di fila. Lo spirito del Napoli è un problema in più. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Parma, ecco Nesta Elphege: l'attaccante è in città

Verso Benevento-Siracusa, i siciliani si rinforzano con un nuovo attaccanteIn attesa delle decisioni del Tfn che domani potrebbe infliggere al club siciliano una penalizzazione importante per inadempienze amministrative, il...

Temi più discussi: Verso il Napoli, Cuesta con il rebus attaccante: si scalda Nesta; Parma al lavoro per il Napoli: Cuesta riabbraccia Almqvist; Abbondanza in difesa e rebus centravanti: i dubbi di Cuesta per il Napoli; Da Parma: Keita piace al Napoli. Cuesta verso la salvezza, ma futuro in bilico.

verso il napoli cuestaVerso il Napoli, Cuesta con il rebus attaccante: si scalda NestaL’ex Grenoble è, per caratteristiche, il sostituto di Pellegrino (squalificato) ma fino a qui ha giocato pochissimo. Occhio alla mossa a sorpresa ... parmatoday.it

Parma al lavoro per il Napoli: Cuesta riabbraccia AlmqvistArchiviato il pareggio con la Lazio il Parma inizia a preparare l'ostica sfida col Napoli, reduce da cinque successi di fila e soprattutto dalla preziosa vittoria nel big match col Milan. In vista ... fantacalcio.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.