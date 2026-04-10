Verso il Napoli Cuesta con il rebus attaccante | si scalda Nesta

L'allenatore sta preparando la formazione per la partita contro il Napoli, con particolare attenzione alla posizione di Carlos Cuesta che si sta riscaldando. L'obiettivo è creare una strategia efficace contro la squadra di Antonio Conte, che ha vinto le ultime cinque partite e si trova in testa alla classifica. La decisione finale sulla disposizione del reparto difensivo è ancora in fase di definizione, mentre Nesta si sta allenando con il gruppo.

L'undici anti-Napoli è quasi pronto. Carlos Cuesta vuole prendersi tutto il tempo che ha a disposizione per disegnare una formazione che tenga testa alla squadra di Antonio Conte, lanciatissima nella rimonta scudetto e reduce da cinque vittorie di fila. Lo spirito del Napoli è un problema in più. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Parma, ecco Nesta Elphege: l'attaccante è in città Verso Benevento-Siracusa, i siciliani si rinforzano con un nuovo attaccanteIn attesa delle decisioni del Tfn che domani potrebbe infliggere al club siciliano una penalizzazione importante per inadempienze amministrative, il... Temi più discussi: Verso il Napoli, Cuesta con il rebus attaccante: si scalda Nesta; Parma al lavoro per il Napoli: Cuesta riabbraccia Almqvist; Abbondanza in difesa e rebus centravanti: i dubbi di Cuesta per il Napoli; Da Parma: Keita piace al Napoli. Cuesta verso la salvezza, ma futuro in bilico. Verso il Napoli, Cuesta con il rebus attaccante: si scalda NestaL’ex Grenoble è, per caratteristiche, il sostituto di Pellegrino (squalificato) ma fino a qui ha giocato pochissimo. Occhio alla mossa a sorpresa ... parmatoday.it Parma al lavoro per il Napoli: Cuesta riabbraccia AlmqvistArchiviato il pareggio con la Lazio il Parma inizia a preparare l'ostica sfida col Napoli, reduce da cinque successi di fila e soprattutto dalla preziosa vittoria nel big match col Milan. In vista ... fantacalcio.it #Juventus, si va verso il ritorno della maglia home con le maniche lunghe nella stagione 26/27 Vi piace La Maglia Bianconera - facebook.com facebook 48' | Grandissima occasione per il Pisa, con Hojholt lanciato verso la porta dopo una disattenzione della Roma. Svilar esce coi tempi giusti e ipnotizza il centrocampista, che gli calcia addosso #RomaPisa 2-0 #ASRoma x.com