Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio resta incerto, con alcune voci che indicano una possibile separazione al termine della stagione. La situazione in casa biancoceleste tiene ancora tutti con il fiato sospeso, mentre diverse squadre di Serie A seguono con attenzione gli sviluppi. La stagione della squadra si decide in questa fase, e la prossima partita contro la Fiorentina potrebbe essere determinante per le future decisioni.

Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione

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Oddi: «Sarri è rimasto scottato! Giusto ora pensare di potersi tutelare. Sulla Coppa Italia…»Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, ha parlato dell’andamento dei biancocelesti! Focus su Sarri: le sue dichiarazioni Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radi ... lazionews24.com

Sarri, il girone di fuoco tra Serie A e Coppa Italia: la Lazio si gioca tutto in 10 giorni - facebook.com facebook

Il Messaggero - #Lazio- #Sarri al bivio: Lotito pensa a #Gattuso e #Grosso se con il tecnico sarà addio. Occhio alla #Fiorentina x.com