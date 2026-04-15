Fiorentina-Crystal Palace ritorno quarti di finale Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca il ritorno dei quarti di finale della Conference League 20252026 tra la Fiorentina e il Crystal Palace. La squadra italiana, dopo aver perso 3-0 in trasferta all’andata, deve recuperare lo svantaggio in casa. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale e sarà trasmessa su canali dedicati. Le probabili formazioni sono state rese note, ma non si sono ancora avute conferme definitive.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 20252026. I viola avranno l’arduo compito di ribaltare uno svantaggio che, dopo il 3-0 dell’andata subito in Inghilterra, appare assai pesante. Fiorentina-Crystal Palace si giocherà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Franchi FIORENTINA-CRYSTAL PALACE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Serve una partita perfetta ai viola per ribaltare il 3-0 dell’andata. Nonostante un percorso europeo caratterizzato da luci e ombre, che ha visto la squadra di Vanoli raccogliere 9 punti nel girone ed evitare gli spareggi, si è sempre vista una reazione nei momenti difficili. Gli ultimi recenti risultati positivi in campionati fanno ben sperare.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina-Crystal Palace, ritorno quarti di finale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Crystal Palace-Fiorentina, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Aek Larnaca-Crystal Palace, ritorno ottavi di Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla