Aek Atene-Rayo Vallecano ritorno quarti di finale Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella sfida di ritorno dei quarti di finale della Conference League 20252026, due squadre si affrontano dopo aver disputato la partita di andata in Spagna. I greci devono recuperare uno svantaggio di tre reti per avere possibilità di passare il turno. La partita si svolge in casa della formazione che ha già ottenuto un vantaggio considerevole dall’andata. Le probabili formazioni e i dettagli su dove poter seguire l’incontro saranno comunicati nelle prossime ore.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 20252026. I greci sono chiamati a ribaltare lo svantaggio di tre reti subito in Spagna, cercando di arrivare quanto meno ai tempi supplementari. Aek Atene-Rayo Vallecano si giocherà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21 presso l’Aek Arena AEK ATENE-RAYO VALLECANO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Primi in classifica nel loro campionato, con la concreta possibilità di conquistare il titolo, i greci stanno conducendo una stagione di alto profilo anche in Europa. Nella fase a campionato, si sono piazzati al terzo posto conquistando 13 punti in sei gare, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Aek Atene-Rayo Vallecano, ritorno quarti di finale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Rayo Vallecano-Aek Atene, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Aek Atene-Celje, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2025/2026.