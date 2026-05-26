Crollo Milan l’analisi di Caressa | una stagione fallimentare nata dagli errori sul mercato e dal distacco di Allegri

Da milanzone.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan ha concluso la stagione con il crollo in campionato e la mancata qualificazione in Champions League. L’analisi di un commentatore sportivo attribuisce il fallimento a errori di mercato e al distacco dal tecnico Allegri, ormai esonerato. La squadra ha subito una serie di sconfitte decisive, compromettendo il posizionamento in classifica e impedendo di raggiungere l’obiettivo principale del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«È un autentico disastro. Poco da dire, il Milan di Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico rossonero ha fallito l’unico vero e reale obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un tracollo inaccettabile, disastroso e una media punti, nel girone di ritorno da zona salvezza. Se prese solo le partite giocate nella seconda metà della stagione, il Milan avrebbe terminato il proprio campionato al 17^ posto. Non esiste, soprattutto dopo il fallimento totale della passata stagione. Così, l’aria di rivoluzione è già realtà, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intenti, per modo di dire, a ridare un po’ di concretezza ad un progetto ormai morto e sepolto, anche e soprattutto per colpa loro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

crollo milan l8217analisi di caressa una stagione fallimentare nata dagli errori sul mercato e dal distacco di allegri
© Milanzone.it - Crollo Milan, l’analisi di Caressa: una stagione fallimentare nata dagli errori sul mercato e dal distacco di Allegri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pari del Milan con la Fiorentina: l'analisi a Sky Calcio Club sulle scelte di Allegri

Video Pari del Milan con la Fiorentina: l'analisi a Sky Calcio Club sulle scelte di Allegri

Notizie e thread social correlati

Taveri: “Il Milan non ha mai fatto il salto di qualità. Leao? Ennesima stagione fallimentare. Su Allegri…”Mino Taveri commenta la partita del Milan contro il Napoli, sottolineando che la squadra non è riuscita a compiere un passo avanti rispetto alle...

Dagli errori individuali al centrocampo che non filtra: i perché del crollo difensivo del MilanDa metà marzo, il Milan ha subito 12 gol, contro i soli 15 nelle prime 19 partite del campionato.

Temi più discussi: Milan, che crollo dopo il derby: l’analisi al Club; Dietro al tracollo di Allegri, risultatista senza risultati; Milan disastro totale: e ora nessuno può dare la colpa solo alla società; Allegri: Dimissioni? Rispondo così! Sono il responsabile, ho sbagliato. Il crollo, la società e il futuro….

crollo milan crollo milan l analisiDi Canio: Milan, è un fallimento di Allegri e della societàPaolo Di Canio analizza a 'Sky Calcio Club il crollo del Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto: La squadra aveva nelle proprie mani il destino e non è riuscita a conquistare l'obiettivo ... sport.sky.it

Milan-Cagliari, clamoroso crollo rossonero e niente Champions: il racconto della disfattaIl Cagliari trova un clamoroso successo in casa del Milan, che costa ai rossoneri la qualificazione in Champions League ... spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web