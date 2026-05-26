Crollo Milan l’analisi di Caressa | una stagione fallimentare nata dagli errori sul mercato e dal distacco di Allegri
Il Milan ha concluso la stagione con il crollo in campionato e la mancata qualificazione in Champions League. L’analisi di un commentatore sportivo attribuisce il fallimento a errori di mercato e al distacco dal tecnico Allegri, ormai esonerato. La squadra ha subito una serie di sconfitte decisive, compromettendo il posizionamento in classifica e impedendo di raggiungere l’obiettivo principale del club.
«È un autentico disastro. Poco da dire, il Milan di Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico rossonero ha fallito l’unico vero e reale obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un tracollo inaccettabile, disastroso e una media punti, nel girone di ritorno da zona salvezza. Se prese solo le partite giocate nella seconda metà della stagione, il Milan avrebbe terminato il proprio campionato al 17^ posto. Non esiste, soprattutto dopo il fallimento totale della passata stagione. Così, l’aria di rivoluzione è già realtà, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intenti, per modo di dire, a ridare un po’ di concretezza ad un progetto ormai morto e sepolto, anche e soprattutto per colpa loro. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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Ricondivido questa mia analisi anche se non mi fa molto onore (un po' troppo disfattista e la cosa mi imbarazza) perché alla fine avevo messo le proiezioni dei punti di Inter, Napoli e Milan. Su Inter e Napoli il modello si è sbagliato di un punto. Per il Milan inve x.com
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