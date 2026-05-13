Da metà marzo, il Milan ha subito 12 gol, contro i soli 15 nelle prime 19 partite del campionato. La fase difensiva mostra criticità legate a errori individuali e a problemi nel centrocampo, che fatica a contenere gli attacchi avversari. La squadra ha accusato difficoltà nel mantenere la compattezza, con alcune occasioni concesse in modo eccessivo e una mancanza di filtro nella zona centrale del campo.

Il castello difensivo è ufficialmente crollato. E pensare che Max Allegri non ci aveva messo neanche tanto a costruirlo e blindarlo. Nel girone d’andata il Milan aveva la seconda miglior difesa del campionato (15 gol subiti, insieme a Inter, Napoli e Como), dettaglio non proprio irrilevante che aveva spinto il Diavolo fino a -3 dalla vetta. Si parlava di ambizioni scudetto, di una squadra a cui potevi togliere tutto, ma non l’anima e la capacità di difendersi con ordine quasi maniacale. Qualche mese dopo, invece, è cambiato tutto. Da metà marzo in poi il Milan ha segnato appena 6 gol ma, soprattutto, ne ha subiti 12: nove nelle ultime sei partite, cinque nelle ultime due.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dagli errori individuali al centrocampo che non filtra: i perché del crollo difensivo del Milan

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