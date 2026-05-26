A Pisa, i dati demografici mostrano un calo dei giovani residenti. Il numero totale di abitanti rimane stabile, ma la presenza di persone sotto i 30 anni è diminuita significativamente negli ultimi anni. La popolazione anziana, invece, è aumentata. La città sta vivendo un invecchiamento della popolazione, mentre i giovani scelgono di trasferirsi altrove o di non stabilirsi.

Pisa, 24 maggio 2026 – Le parole “ cara vecchia Pisa ” hanno assunto quasi un significato letterale. Perché mentre il numero complessivo dei residenti resta praticamente immobile, la città cambia volto e invecchia sempre di più. A dirlo sono i dati demografici del Comune, che negli ultimi dieci anni mostrano un crollo netto della popolazione più giovane. Dal 2015 al 2025 gli under 15 residenti in città sono infatti diminuiti di 1.360 unità, pari a un calo del 12,8% nell’arco di un decennio. Tradotto: Pisa ha perso in media più di un ragazzo ogni tre giorni. Nel 2015 i residenti sotto i 15 anni erano 10.588. Oggi sono scesi a 9.228. Il dato più pesante riguarda soprattutto la fascia dei più piccoli, quella tra 0 e 4 anni, passata da 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crollano i giovani residenti a Pisa: i numeri che preoccupano

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