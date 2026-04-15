La squadra ha affrontato un lungo periodo senza segnare gol da parte degli attaccanti, creando problemi per il tecnico. Durante il mercato estivo, nessun acquisto ha portato rinforzi in attacco, lasciando i centravanti attuali fuori forma o infortunati. Questa situazione ha portato a una mancanza di reti e a difficoltà nelle partite recenti, con l’allenatore che deve gestire le conseguenze di questa carenza.

La Juve si trascina dietro l’enorme limite in quota gol da parte dei suoi attaccanti. Il mercato estivo ha deluso, i centravanti in rosa sono out e Spalletti continua a pagarne le conseguenze. A fine gennaio è arrivato Boga, che ha avuto un buon impatto ma non ha ribaltato la situazione. E così il digiuno dal gol del reparto avanzato è l'aspetto peggiore che la formazione bianconera potesse portarsi sulle spalle verso lo sprint finale. Vlahovic è fermo: punta il rientro con il Milan, al peggio dovrà aspettare fino al Verona. Il gol al serbo manca da fine novembre, dal match di Champions League contro lo Sporting. Peggio di lui l’altro centravanti di ruolo, Milik, che ha appena alzato bandiera bianca per questa stagione e l'ultima volta è andato a segno nel maggio 2024 (695 giorni fa, contro il Bologna).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il digiuno degli attaccanti è una grana: i numeri che preoccupano Spalletti

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