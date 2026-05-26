Michele Casalini confermato presidente del Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa che ha competenza sui territori comunali di Orbetello, Isola del Giglio e Monte Argentario, Orbetello. Ha ottenuto 132 voti su 135 votanti. Il consiglio risulta composto anche da Piera Casalini, Giorgio Rizzardi e Corrado Gargiuli. Consigliere Giovane, Mattia Sclano. Il Consiglio, insieme al presidente, rappresenta l’organo che attua programmi e interventi sul territorio e si riunirà nei prossimi giorni per i successivi adempimenti istituzionali. "Il Comitato Cri – dice Casalini – coglie inoltre l’occasione per ringraziare sentitamente tutti i volontari che, in questi giorni, hanno collaborato mettendo a disposizione tempo ed energie per le numerose attività svolte sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Croce rossa. Casalini resta presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legnano, Croce Rossa in lutto: addio all'ex presidente Graziano BonaldoA Legnano la comunità si è svegliata con la notizia della scomparsa di Graziano Bonaldo, ex presidente della Croce Rossa locale.

Croce Rossa Italiana. Il presidente fra i volontari: "Presidio importante"Il presidente della Croce Rossa Italiana ha visitato ieri Settimo Milanese, incontrando i volontari locali.

Si parla di: Croce rossa. Casalini resta presidente.

Michele Casalini riconfermato presidente della Croce Rossa Italiana Costa d'ArgentoMichele Casalini confermato presidente Croce Rossa Italiana Comitato Costa d'Argento con 132 voti su 135, ruolo importante per giovani e volontari nel territorio di Orbetello, Isola del Giglio e Monte ... maremmanews.it

Alluvione in Emilia Romagna: Croce Rossa, oltre 200 operatori e volontari impegnati. Valastro, situazione migliora ma l’attenzione resta altaLa Croce Rossa italiana prosegue nelle attività di supporto alla popolazione, nell’ambito del Sistema di Protezione civile coordinato dal Dipartimento nazionale, a seguito dell’emergenza maltempo in ... agensir.it