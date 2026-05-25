Croce Rossa Italiana Il presidente fra i volontari | Presidio importante
Il presidente della Croce Rossa Italiana ha visitato ieri Settimo Milanese, incontrando i volontari locali. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza del presidio e il ruolo dei volontari nel supporto ai territori. La visita fa parte di un tour nazionale volto a rafforzare la presenza e il coordinamento dell’associazione. Nessun dettaglio su incontri specifici o dichiarazioni ulteriori è stato comunicato.
Il “viaggio” di vicinanza ai territori del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ieri mattina, ha fatto tappa a Settimo Milanese. Un importante riconoscimento per il Comitato della Croce Rossa cittadino nel 1987 che oggi conta 100 volontari impegnati quotidianamente sulle ambulanze per i turni per il 118, in servizi sociali come la distribuzione dei pasti alle famiglie in difficoltà o nell’accompagnamento delle persone fragili in ospedale per esami e visite mediche. Ad accogliere il presidente Valastro c’erano il presidente del Comitato locale, Massimo Basile, tantissimi volontari e il sindaco Fabio Rubagotti.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Croce Rossa Italiana, oggi la visita del presidente nazionale ad Arezzo
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