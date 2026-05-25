Croce Rossa Italiana Il presidente fra i volontari | Presidio importante

Notizia in breve

Il presidente della Croce Rossa Italiana ha visitato ieri Settimo Milanese, incontrando i volontari locali. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza del presidio e il ruolo dei volontari nel supporto ai territori. La visita fa parte di un tour nazionale volto a rafforzare la presenza e il coordinamento dell’associazione. Nessun dettaglio su incontri specifici o dichiarazioni ulteriori è stato comunicato.