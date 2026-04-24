A Legnano la comunità si è svegliata con la notizia della scomparsa di Graziano Bonaldo, ex presidente della Croce Rossa locale. L’uomo, di 63 anni, è morto improvvisamente mentre pedalava in Trentino Alto Adige, colpito da un arresto cardiaco. Bonaldo si trovava in compagnia della moglie al momento dell’accaduto, avvenuto ieri durante una gita in bicicletta.

Legnano (Milano), 24 aprile 2026 – È stato stroncato da un malore mentre pedalava su una ciclabile in Trentino Alto Adige: Graziano Bonaldo, 63 anni, ex presidente della Croce Rossa di Legnano, è scomparso ieri, colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre pedalava in compagnia della moglie. Inutili i prolungati tentativi di soccorrerlo, tanto che il decesso è stato poi constatato sul posto. Nel 2013 Bonaldo era stato a capo del comitato della Croce Rossa e aveva avuto il compito di gestire la transizione della sezione legnanese nel delicato processo di privatizzazione dall'allora ente pubblico verso l'attuale assetto nazionale di associazione di volontariato: un difficile percorso, che aveva coinciso con il transito di uno storico gruppo di dipendenti in Areu.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, Croce Rossa in lutto: addio all'ex presidente Graziano Bonaldo

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