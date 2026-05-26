Cristiano Sicari pronto per il ballottaggio | Adesso si apre una nuova sfida per il futuro della città

Cristiano Sicari si prepara al ballottaggio dopo il primo turno, che ha evidenziato una scelta chiara della città di proseguire il confronto elettorale. Con questa decisione, si apre una nuova fase per il futuro amministrativo locale. Sicari ha commentato che ora si affronta una sfida importante per il destino della città, sottolineando la volontà di continuare il percorso avviato. La competizione si concretizza con l’obiettivo di raccogliere il sostegno dei cittadini.

“Il risultato del primo turno consegna alla città un dato chiaro: Chieti ha scelto di continuare a confrontarsi e di affidare al ballottaggio una decisione importante per il proprio futuro. Sapevamo che sarebbe stata una sfida complessa. Ed è anche per questo che il risultato raggiunto assume. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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