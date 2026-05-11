Amministrative 2026 Cristiano Sicari apre una sede a Chieti Scalo
Cristiano Sicari, candidato sindaco di Chieti, ha aperto una nuova sede elettorale a Chieti Scalo. La prima inaugurazione si è svolta circa un mese fa in via Asinio Herio, alla presenza del presidente della giunta regionale. Ora, il candidato ha deciso di spostare le attività anche nell’area dello scalo, ampliando così la presenza sul territorio. La sede di Chieti Scalo rappresenta un passo importante nella campagna elettorale di Sicari.
Nuova sede elettorale per il candidato sindaco di Chieti Cristiano Sicari. Dopo l'inaugurazione, un mese fa, del comitato elettorale in via Asinio Herio a Chieti, tenuto a battesimo dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, è tempo di spostarsi anche allo scalo.Martedì 12 maggio.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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