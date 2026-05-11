Amministrative 2026 Cristiano Sicari apre una sede a Chieti Scalo

Cristiano Sicari, candidato sindaco di Chieti, ha aperto una nuova sede elettorale a Chieti Scalo. La prima inaugurazione si è svolta circa un mese fa in via Asinio Herio, alla presenza del presidente della giunta regionale. Ora, il candidato ha deciso di spostare le attività anche nell’area dello scalo, ampliando così la presenza sul territorio. La sede di Chieti Scalo rappresenta un passo importante nella campagna elettorale di Sicari.

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