Cristiano Ronaldo ha celebrato il suo primo campionato con l'Al-Nassr indossando due orologi. La scena si è verificata durante un evento pubblico, dove il calciatore ha sfoggiato i due orologi al polso. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sul motivo della scelta. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questo gesto.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Al polso destro, l'orologio di Cristiano Ronaldo è un Hublot da mezzo milione. Polso sinistro, il Whoop Life band in versione rossa, 264 euro all'anno di abbonamento. In mezzo, la medaglia di campione della Saudi Pro League stagione 202526 stretta tra i pollici e il cappello con scritto Victory State of Mind. L'orologio di Cristiano Ronaldo è argomento ricorrente, ma la foto celebrativa postata dall'Al Nassr racconta qualcosa che va oltre i polsi e punta dritto al personaggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo primo campionato con l'Al-Nassr indossando ben due orologi

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Cristiano Ronaldo DENIED First Al Nassr Trophy After Bentos SHOCKING Mistake!

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