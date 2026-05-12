Cristiano Ronaldo disperato l'Al Nassr prende gol su rimessa laterale e non vince il campionato
Durante una partita di campionato, l'Al Nassr ha subito un gol su rimessa laterale che ha portato al pareggio contro l'Al Hilal. Cristiano Ronaldo, presente in panchina, è stato visto in evidente stato di disagio dopo l'errore del portiere Bento. La situazione ha impedito alla squadra di conquistare la vittoria matematica del campionato in quella giornata.
Cristiano Ronaldo letteralmente inconsolabile in panchina dopo l'incredibile errore del suo portiere Bento che ha regalato il pareggio all'Al Hilal, impedendo così all'Al Nassr di vincere matematicamente il campionato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Al Nassr coach ANGRY when Ronaldo stepped up to take free kick because he want Brozovic to take it
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