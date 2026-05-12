Cristiano Ronaldo disperato l'Al Nassr prende gol su rimessa laterale e non vince il campionato

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di campionato, l'Al Nassr ha subito un gol su rimessa laterale che ha portato al pareggio contro l'Al Hilal. Cristiano Ronaldo, presente in panchina, è stato visto in evidente stato di disagio dopo l'errore del portiere Bento. La situazione ha impedito alla squadra di conquistare la vittoria matematica del campionato in quella giornata.

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Cristiano Ronaldo letteralmente inconsolabile in panchina dopo l'incredibile errore del suo portiere Bento che ha regalato il pareggio all'Al Hilal, impedendo così all'Al Nassr di vincere matematicamente il campionato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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