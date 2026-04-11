Cristiano Ronaldo | guarda il suo ultimo gol per l' Al Nassr

Nell'incontro tra Al Okhdood e Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo ultimo gol, contribuendo alla vittoria per 2-0 degli ospiti. La partita si è conclusa con il successo della squadra di Ronaldo, che ha così mantenuto la prima posizione in classifica nella Saudi Pro League. La rete segnata dall’attaccante portoghese ha fatto parte di questa vittoria.

Finisce 2-0 per gli ospiti tra Al Okhdood e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che consolida così il suo primo posto in Saudi Pro League. Il primo dei due gol porta la firma immortale di Cristiano Ronaldo, che si avvicina sempre di più alla quota storica dei mille gol in carriera (ne mancano solo 32). .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo: guarda il suo ultimo gol per l'Al Nassr Leggi anche: Cristiano Ronaldo, guarda i suoi gol in Al Nassr-Al Najma di Saudi Pro League Leggi anche: Cristiano Ronaldo contro le leggi del tempo: guarda il suo gol numero 961 Cristiano Ronaldo SCORES TWO GOALS to Put Al Nassr on Top!