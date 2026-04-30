Pilar Fogliati ha commentato pubblicamente la relazione con Fabio Paratici, sottolineando che la differenza di età di vent'anni non le interessa e definendo il rapporto “una cosa bella e vera”. La coppia è stata fotografata insieme in un ristorante, dopo le prime immagini paparazzate. La attrice ha parlato dell’incontro avvenuto durante una cena con persone di diversi ambienti.

Dopo le paparazzate, la prima foto di coppia in un ristorante, arrivano anche le prime dichiarazioni di Pilar Fogliati. Attrice di successo, impegnata al cinema e sul piccolo schermo, reduce dalla co-conduzione per una sera a “ Sanremo 2026 “, legata sentimentalmente da mesi a Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina con un passato alla Juventus e al Tottenham. Due mondi diversi che si sono incrociati per caso: “Come si dice: ‘ Proprio quando non lo cerchi, quando meno te lo aspetti, arriva qualcuno ‘. In effetti, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto. Ci siamo incontrati a una banalissima cena di amici con amici per amici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I vent’anni di differenza d’età? Non me ne frega niente. È una cosa bella e vera. Ci siamo conosciuti a una cena con persone di giri diversi”: Pilar Fogliati parla dell’amore con Fabio Paratici

She's my life! Betrayed on wedding day, she flash-marries a CEO! He obsesses over her!

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