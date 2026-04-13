Sara ricorda ancora i dettagli di quando ha incontrato Giacomo tre anni fa e i piani di matrimonio che avevano programmato per luglio. La sua vita è cambiata drasticamente dopo che lui è stato ucciso, lasciando dietro di sé una scia di dolore e incredulità. Le due famiglie coinvolte si trovano ora a fare i conti con questa tragedia, che ha sconvolto le loro esistenze e alimentato un senso di perdita incolmabile.

Massa, 13 aprile 2026 – Due famiglie distrutte e incredule, piene di un dolore che è impossibile spiegare a parole. Ma c’è anche tanta rabbia per la vita di un loro caro spezzata dalla violenza cieca, e senza senso, di un gruppo di ragazzi. Le famiglie Bongiorni e Tognocchi sono dilaniate. I genitori di Giacomo, già in precarie condizioni di salute, sono monitorate, la mamma ha avuto un mancamento ed è stata costretta a rivolgersi alle cure dell’ospedale. https:www.lanazione.itvideoomicidio-di-massa-il-procuratore-giacomo-bongiorni-colpito-anche-mentre-era-a-terra-orm678jq La compagna, Sara Tognocchi, che sabato sera era in piazza Palma con Giacomo, il suo bambino di 11 anni, il fratello Gabriele e altri amici, non riesce a darsi pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sara e l'amore per Giacomo: "Ci siamo conosciuti tre anni fa, dovevamo sposarci a luglio. Me l’hanno ucciso"

Massa, la compagna di Giacomo Bongiorni: «Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono accorti che era morto. A luglio dovevamo sposarci»Giacomo Bongiorni stava trascorrendo il sabato sera con i familiari, tra cui il cognato e il figlio di 11 anni.

Leggi anche: “Dovevamo sposarci”: il racconto della compagna di Giacomo, ucciso davanti al figlio