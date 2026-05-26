Crisi Realco stato di agitazione e sciopero per i lavoratori del magazzino | Tutelare i 1.500 posti di lavoro

Il sindacato Si Cobas ha proclamato uno stato di agitazione e uno sciopero tra i lavoratori dei magazzini di Parma e Reggio Emilia. La decisione è stata presa su richiesta dei dipendenti, con l’obiettivo di tutelare circa 1.500 posti di lavoro. La protesta coinvolge i lavoratori che operano nelle strutture di entrambe le città e si concentra sulla tutela dell’occupazione. La protesta è stata avviata in risposta a questioni legate alle condizioni di lavoro e alla sicurezza occupazionale.

Il sindacato Si Cobas ha proclamato, su richiesta dei lavoratori del magazzino Realco di Parma e di un gruppo di lavoratori del magazzino di Reggio Emilia, lo stato di agitazione e lo sciopero. La decisione nasce “dalla totale assenza di informazioni certe sul loro futuro occupazionale, aggravata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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