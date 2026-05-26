Crisi energia Tajani a Fanpage | Non mi aspetto mesi di sacrifici guardare anche bicchiere mezzo pieno

Durante l'assemblea degli industriali, il presidente di Confindustria ha evidenziato che la crisi dei prezzi dell'energia, aggravata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, rappresenta un problema rilevante. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che non si aspetta mesi di sacrifici e ha invitato a mantenere un atteggiamento positivo, anche considerando il bicchiere mezzo pieno.

La crisi dei prezzi dell'energia - aggravata dal prolungarsi della guerra tra Usa e Iran - è stata al centro della relazione del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale degli industriali. Fanpage.it ha interrogato sul punto il ministro degli Esteri Tajani e quello dell'Ambiente Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Confindustria, allarme energia: Rischiamo la crisi più grave della storia. Tajani: No all’uscita unilaterale dal Patto di stabilità reddit

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