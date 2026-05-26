Crisi Electrolux | a Porcia licenziamenti per 262 operai tremano i colletti bianchi
Electrolux ha annunciato il licenziamento di 262 operai nello stabilimento di Porcia, con un impatto anche sui colletti bianchi. Durante un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'azienda ha fornito dettagli sul piano di ristrutturazione che coinvolge gli impianti italiani. La comunicazione ha chiarito i numeri relativi ai licenziamenti e alle modifiche in corso nelle strutture produttive. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul piano o sui tempi di attuazione.
Nell'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Electrolux ha dato numeri più precisi sul piano di ristrutturazione negli stabilimenti italiani. Lacrime e sangue da quanto emerso il 25 maggio. Sui 1.719 tagli complessivi, l'azienda vuole licenziare 262 operai a Porcia, eliminando la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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