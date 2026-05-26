Crisi Electrolux | a Porcia licenziamenti per 262 operai tremano i colletti bianchi

Notizia in breve

Electrolux ha annunciato il licenziamento di 262 operai nello stabilimento di Porcia, con un impatto anche sui colletti bianchi. Durante un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'azienda ha fornito dettagli sul piano di ristrutturazione che coinvolge gli impianti italiani. La comunicazione ha chiarito i numeri relativi ai licenziamenti e alle modifiche in corso nelle strutture produttive. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul piano o sui tempi di attuazione.