Electrolux tavolo di crisi al Mimit | previsti 262 esuberi a Porcia

Oggi a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è tenuto un tavolo di crisi per Electrolux. Durante l'incontro sono stati comunicati 262 esuberi previsti nello stabilimento di Porcia. La discussione si è concentrata sulla situazione occupazionale e sulle possibili misure di gestione della crisi. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si è aperto un confronto tra le parti coinvolte.

Si è svolto oggi, 25 maggio, a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) il tavolo nazionale relativo alla crisi del gruppo Electrolux. All’incontro, presidiato dal Ministro Adolfo Urso, erano presenti oltre ai vertici dell’azienda e del gruppo, tutte le Regioni e i. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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#Juorno #Electrolux, allarme #esuberi in #Italia: 1700 posti a rischio, #governo convoca il tavolo di #crisi x.com

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