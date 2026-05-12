Crisi Electrolux mozione unanime | Sì al Consiglio comunale aperto Con gli operai per resistere un minuto in più dell' azienda

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che invita alla convocazione di un consiglio comunale aperto, coinvolgendo sindacati e lavoratori, per affrontare la crisi di Electrolux. Durante la riunione, è stata richiesta la presenza degli operai per un’azione di resistenza collettiva contro le decisioni dell’azienda. La seduta straordinaria si è svolta con l’obiettivo di discutere le prossime strategie di fronte agli annunci di chiusura o ridimensionamento delle attività.

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