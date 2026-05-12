Crisi Electrolux mozione unanime | Sì al Consiglio comunale aperto Con gli operai per resistere un minuto in più dell' azienda

Da forlitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che invita alla convocazione di un consiglio comunale aperto, coinvolgendo sindacati e lavoratori, per affrontare la crisi di Electrolux. Durante la riunione, è stata richiesta la presenza degli operai per un’azione di resistenza collettiva contro le decisioni dell’azienda. La seduta straordinaria si è svolta con l’obiettivo di discutere le prossime strategie di fronte agli annunci di chiusura o ridimensionamento delle attività.

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Una seduta del Consiglio comunale straordinaria e aperta a sindacati e lavoratori. La crisi di Electrolux e gli annunciati 1.700 esuberi a livello nazionale, di cui 400 nello stabilimento di viale Bologna a Forlì, dove i lavoratori sono tornati in presidio di fronte ai cancelli martedì mattina.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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