Crisi Electrolux mozione unanime | Sì al Consiglio comunale aperto Con gli operai per resistere un minuto in più dell' azienda
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che invita alla convocazione di un consiglio comunale aperto, coinvolgendo sindacati e lavoratori, per affrontare la crisi di Electrolux. Durante la riunione, è stata richiesta la presenza degli operai per un’azione di resistenza collettiva contro le decisioni dell’azienda. La seduta straordinaria si è svolta con l’obiettivo di discutere le prossime strategie di fronte agli annunci di chiusura o ridimensionamento delle attività.
Una seduta del Consiglio comunale straordinaria e aperta a sindacati e lavoratori. La crisi di Electrolux e gli annunciati 1.700 esuberi a livello nazionale, di cui 400 nello stabilimento di viale Bologna a Forlì, dove i lavoratori sono tornati in presidio di fronte ai cancelli martedì mattina.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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