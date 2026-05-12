Arezzo, 12 maggio 2026 – La situazione dell’ex calzaturificio TM, ora denominato Progetto Scarpa Srl, di San Giovanni, continua a essere al centro dell’attenzione. La Rifondazione Comunista del Valdarno ha emesso una nota riguardo alla crisi in atto all’interno dello stabilimento, richiamando l’interesse pubblico sulla vicenda. La questione coinvolge lavoratori e aziende locali, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle azioni intraprese.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Tiene alta l’attenzione sulla vertenza dell’ex calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl di San Giovanni. Il Partito della Rifondazione Comunista del Valdarno Aretino, che attraverso il segretario Mirko Vichi esprime forte preoccupazione per la situazione che stanno vivendo lavoratrici e lavoratori dell’azienda sangiovannese. Secondo quanto evidenziato dal partito, sarebbero circa trenta gli operai coinvolti nella crisi, con stipendi non corrisposti ormai da diversi mesi. Una situazione che interessa direttamente altrettante famiglie e che, secondo Rifondazione, assume un peso ancora più grave in un periodo segnato dall’aumento del costo della vita e dalla progressiva erosione del potere d’acquisto dei salari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex TM-Progetto Scarpa, Rifondazione Comunista del Valdarno interviene sulla crisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giardini Porcinai, «decoro urbano e panchine antipoveri», interviene il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - ArezzoArezzo, 1 aprile 2026 – Sui Giardini Porcinai, il decoro urbano e le panchine antipoveri intrviene il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra...

Referendum sulla giustizia, presidio di Rifondazione Comunista per presentare le ragioni del NoConferenza stampa e presidio per illustrare le ragioni del No al referendum sulla giustizia.

Argomenti più discussi: Filiera Ferragamo, nel Valdarno 30 famiglie senza stipendio; Assemblea all’ex Calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl di San Giovanni: Non riceviamo lo stipendio da alcuni mesi. Il 25 maggio tavolo di crisi con la Regione; Le commesse ritirate e stipendi a zero. Cosa sta succedendo all'ex calzaturificio Tm; Progetto Scarpa Srl, la solidarietà delle Liste Civiche Sangiovannesi.

Progetto Scarpa srl, lavoratori senza stipendio da 4 mesi. Il prossimo 25 maggio previsto un tavolo in RegioneE’ una crisi generalizzata del settore calzaturiero quella che ha toccato anche l’azienda sangiovannese Progetto Scarpa Srl, ex TM. Sono trenta i lavoratori che hanno incertezze sul proprio futuro. Pe ... valdarnopost.it