Cripta Monumento al marinaio | l’opera di accoglienza dei volontari del Touring club

Da cinque anni, i volontari del Touring Club Italiano si occupano di accogliere e informare i visitatori al Monumento al Marinaio d’Italia, con attività svolte ogni fine settimana. La riapertura completa del monumento a Brindisi rende ancora più significativa questa presenza, che si svolge principalmente il sabato e la domenica.

BRINDISI - Nel momento della tanto attesa riapertura nella sua interezza del Monumento al Marinaio d’Italia, assume ancor maggiore importanza l’azione di accoglienza ed informazione portata avanti ormai da 5 anni, il sabato e la domenica, dai vdel Touring Club Italiano, club del territorio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Restauro del Monumento al Marinaio: al via il monitoraggio delle facciateA Brindisi è iniziato il monitoraggio delle facciate esterne del Monumento al Marinaio d'Italia.

Monumento al Marinaio: 15mila euro per la riapertura entroIl Monumento al Marinaio a Brindisi, chiuso da un anno, riceverà 15mila euro per essere riaperto entro breve.

Cripta Monumento al marinaio: l’opera di accoglienza dei volontari del Touring clubBRINDISI - Nel momento della tanto attesa riapertura nella sua interezza del Monumento al Marinaio d’Italia, assume ancor maggiore importanza l’azione di accoglienza ed informazione portata avanti orm ... brindisireport.it

Riapre ai turisti dopo oltre un anno il Monumento al marinaio, Marchionna: Messo in sicurezzaRiaprirà al pubblico questo fine settimana il Monumento al Marinaio d’Italia, il sindaco Giuseppe Marchionna chiarisce i motivi della lunga attesa per la messa in sicurezza del ... quotidianodipuglia.it