Monumento al Marinaio | 15mila euro per la riapertura entro

Il Monumento al Marinaio a Brindisi, chiuso da un anno, riceverà 15mila euro per essere riaperto entro breve. L’intervento mira a ripristinare l’accessibilità e la tutela della struttura, che rappresenta un punto di riferimento per la città. La cifra destinata ai lavori sarà utilizzata per garantire la sicurezza e il restauro del monumento, che tornerà visitabile a breve.

Il Monumento al Marinaio a Brindisi sta per tornare alla vita pubblica dopo un anno di chiusura forzata. La riapertura è imminente, grazie a un intervento di manutenzione urgente del valore di 15mila euro che vede tecnici specializzati calati sulle facciate per verificare la stabilità strutturale e le infiltrazioni d'acqua. L'intervento, iniziato questa mattina da personale esperto in lavori acrobatici, mira a sigillare le fessurazioni e sostituire la ringhiera del belvedere, resa insicura dal tempo. Con una scadenza fissata per il 31 marzo, l'amministrazione comunale punta a riaprire il sito ai visitatori, integrando anche nuovi pannelli informativi interni per valorizzare il patrimonio storico locale.