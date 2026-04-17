Salute e prevenzione al femminile ecco l' open week con visite ed esami gratuiti | dove e come prenotare

Da oggi e fino a domenica, presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia, è in corso un’open week dedicata alla salute femminile. Durante questa settimana, le donne possono accedere a visite ed esami senza costi, previa prenotazione. La struttura sanitaria ha ricevuto il riconoscimento Bollino Rosa da Onda, un ente che si occupa di qualità dell’assistenza e prevenzione. Per partecipare, è possibile prenotare chiamando il numero dedicato o attraverso il sito web dell’ospedale.

SENIGALLIA - Una settimana di visite ed esami gratuiti per le donne all’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia, insignito Bollino Rosa da Onda. I servizi di Senologia, Radiologia, Oncologia, Diabetologia, Neurologia mettono a disposizione una serie di appuntamenti informativi e visite dal.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la... Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piano Regionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; La sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali in Emilia-Romagna come strumento di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori; Salute della donna: dal 22 al 29 aprile incontri, visite ed esami gratuiti in Aoup; LA SALUTE SCENDE IN PIAZZA, UNA GIORNATA PER PARLARE DI BENESSERE, PREVENZIONE E SANI STILI DI VITA. Open week sulla salute della donna al Fatebenefratelli Buon Consiglio di NapoliUna settimana per la tua salute e per il tuo futuro: sulla base di questo messaggio l'ospedale 'Buon Consiglio Fatebenefratelli' di Napoli apre le porte alla prevenzione con un'iniziativa speciale ded ... ansa.it Salute e prevenzione: il calendario delle visite gratuite in BasilicataDomani porte aperte al Madonna delle Grazie di Matera e al Giovanni Paolo II di Policoro. In occasione della giornata mondiale della voce, l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria organizza ... rainews.it Siracusa News. . Pellegrino Officine Ortopediche arriva ad Augusta: perché la salute del piede è fondamentale. “Siamo convenzionati con ASP”: ecco tutti i servizi offerti. Pubblired - facebook.com facebook #ServizioCivileUniversale Il Ministero della Salute ha presentato il programma “Sanità senza confini” con due progetti: Generazione Salute Salute transfrontaliera e marittima in ottica One Health 16 aprile 2026, ore 14:00 Tutti i dettagli qui: salute.gov x.com