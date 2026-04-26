Baviera apre una nuova clinica oculistica a Novara dedicata agli esami diagnostici e ai controlli post-operatori
Dopo le festività pasquali, è stata aperta a Novara una nuova clinica oculistica gestita dall’azienda bavarese, specializzata nella correzione dei difetti refrattivi. La struttura si occupa di esami diagnostici e controlli post-operatori. La clinica rappresenta un ulteriore passo nell'espansione della presenza dell’azienda in Italia, rafforzando la sua rete di servizi nel settore oftalmologico.
Baviera, leader europeo nella correzione dei difetti refrattivi, rafforza la propria presenza sul territorio italiano con l’apertura di una nuova clinica oculistica a Novara, inaugurata subito dopo le festività pasquali.La struttura, di circa 100 metri quadrati, si trova in Corso Felice.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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