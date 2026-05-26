Un uomo di 43 anni è stato malmenato dopo aver tentato di estorcere denaro usando un video intimo registrato con la zia del suo datore di lavoro. L'uomo aveva girato il video con la compagna e cercava di minacciare la donna, probabilmente per ottenere denaro o favori. La vittima ha reagito e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore. La vicenda si è svolta a Cremona.

Cremona, 26 maggio 2026 – Ha girato un video intimo con la sua compagna, nonché zia del suo datore di lavoro, usandolo poi per tentare un’estorsione nei suoi confronti. Ma il nipote della donna ha reagito con una violenta aggressione nei suoi confronti, aiutato da alcuni parenti. Nella serata di lunedì, la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato tre cittadini rumeni per lesioni aggravate e un cittadino rumeno per tentata estorsione e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In particolare, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, le volanti della Questura di Cremona sono intervenute nel piazzale antistante la stazione ferroviaria cittadina per un’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, minaccia di diffondere un video intimo con la zia del datore di lavoro: 43enne malmenato

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