Litiga con il datore di lavoro e dà fuoco al magazzino della ditta Paura tra i clienti del bowling vicino

Ieri pomeriggio, intorno alle 17, un incendio ha coinvolto un magazzino situato in via Piero Gobetti, una laterale di via Don Giovanni. L’incendio è stato causato da un uomo che, dopo aver avuto un alterco con il datore di lavoro, ha appiccato il fuoco al capanno della ditta. La vicenda ha suscitato timore tra i clienti di un bowling vicino, che si sono trovati nel raggio dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Litiga col datore di lavoro e dà fuoco al capanno nelle vicinanze della sua azienda. È quanto successo ieri, domenica, verso le 17 in via Piero Gobetti, laterale di via Don Giovanni Minzoni, nella zona industriale di Villorba. A fronteggiarsi sono stati due albanesi, rispettivamente titolare e dipendente di cinquant’anni. Al culmine della litigata, quest’ultimo ha dato fuoco a un capanno posizionato all’esterno del cortile dell’azienda. I clienti del bowling nelle vicinanze, così come i dipendenti, lo hanno sentito urlare, gridare e colpire con un lungo bastone di legno le casse di legno stipate nei dintorni. Dopo alcuni minuti, i titolari...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Litiga con il datore di lavoro e dà fuoco al magazzino della ditta. Paura tra i clienti del bowling vicino Incendio tra i vigneti eroici vicino alla chiesa di San Vigilio, vigili del fuoco al lavoroFARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sulle colline di Farra di Soligo, tra i vigneti eroici... Voragine in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoroBologna, 18 febbraio 2026 - Si apre una voragine in via San Felice, all’altezza del civico 47.