Creme solari il prezzo non protegge di più | la classifica che smonta il marketing dell’estate
Una ricerca rivela che i prezzi delle creme solari non garantiscono una maggiore protezione. La classifica smonta l’idea che i prodotti più costosi siano anche i più efficaci, evidenziando come il costo non corrisponda necessariamente alla qualità. Con l’arrivo dell’estate, molte famiglie spendono di più, ma senza ottenere benefici aggiuntivi in termini di protezione solare. La scelta del prodotto dovrebbe quindi basarsi su parametri diversi dal prezzo.
Con l’arrivo dell’estate, la scelta della crema solare torna a essere una piccola voce di spesa familiare, ma anche una decisione di salute pubblica. Davanti a scaffali sempre più affollati, tra spray, latte, formule “kids”, prodotti viso e packaging rassicuranti, il consumatore rischia di pagare più il marketing che la reale efficacia. A riportare ordine è il test di Altroconsumo, che ha analizzato in laboratorio 14 solari SPF 50+ tra i più venduti per bambini e famiglie: il risultato è incoraggiante, perché quasi tutti i prodotti garantiscono davvero la protezione dichiarata contro raggi UVB e UVA. Il test Il primo dato da fissare è semplice: nessun solare blocca il 100% dei raggi ultravioletti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Esistono formule leggere, creme ricche, latti fluidi, spray veloci, oli più sensoriali, prodotti resistenti all’acqua, solari per pelli sensibili, solari adatti ai bambini e texture pensate per chi non sopporta la sensazione appiccicosa. facebook
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