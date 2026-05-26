Con l’arrivo dell’estate, la scelta della crema solare torna a essere una piccola voce di spesa familiare, ma anche una decisione di salute pubblica. Davanti a scaffali sempre più affollati, tra spray, latte, formule “kids”, prodotti viso e packaging rassicuranti, il consumatore rischia di pagare più il marketing che la reale efficacia. A riportare ordine è il test di Altroconsumo, che ha analizzato in laboratorio 14 solari SPF 50+ tra i più venduti per bambini e famiglie: il risultato è incoraggiante, perché quasi tutti i prodotti garantiscono davvero la protezione dichiarata contro raggi UVB e UVA. Il test Il primo dato da fissare è semplice: nessun solare blocca il 100% dei raggi ultravioletti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Creme solari, il prezzo non protegge di più: la classifica che smonta il marketing dell’estate

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