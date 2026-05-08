Una recente classifica di Altroconsumo ha indicato che le creme solari per il viso più efficaci sono quelle della marca Bilboa, seguite da Nivea e La Roche-Posay. I prodotti sono distribuiti tra farmacia, supermercato e profumeria, con alcune marche più diffuse rispetto ad altre. La scelta del prodotto varia in base ai punti vendita, dove si trovano diverse opzioni di protezione e prezzo. La classifica si basa su test di qualità condotti dall'organizzazione.

Le creme solari viso sono sempre più presenti sugli scaffali, tra farmacia, supermercato e profumeria. Un’offerta ampia che spesso rende difficile orientarsi, con il prezzo e il canale di vendita usati dai consumatori come principali riferimenti di qualità. Ma un test di Altroconsumo su 10 creme ad alta e altissima protezione (SPF 50 e 50+) ribalta in parte queste convinzioni. L’analisi mette infatti a confronto prodotti molto diversi per marca, distribuzione e fascia di prezzo, ed evidenzia come la provenienza “di farmacia” non coincida necessariamente con prodotti migliori. La classifica: vince Bilboa, bene anche Nivea e La Roche-Posay. A guidare la graduatoria è la crema viso di Bilboa, che ottiene 70100 e risulta anche tra le più economiche del test.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Creme solari viso, la classifica Altroconsumo: Bilboa davanti a Nivea e La Roche-Posay. In vetta i prodotti del supermercato

Notizie correlate

Le migliori creme solari in supermercato e farmacia, la classifica di Altroconsumo: solo una di ottima qualitàIn testa alla classifica con 70100 c'è la crema di Bilboa, unica di ottima qualità.

Creme solari viso 2026: ecco i migliori prodotti SPF 50+L’analisi dei prodotti solari per il viso condotta nel 2026 rivela un variegato, dove l’efficacia protettiva è generalmente alta ma persistono...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Protezione solare in primavera: quanta metterne anche se è nuvoloso; Questa è la migliore crema solare viso 2026: la classifica Altroconsumo (e la bocciatura che nessuno si aspettava); Creme solari, quali sono le migliori secondo Altroconsumo: meglio in farmacia o al supermercato?; La crema solare colorata è la scelta intelligente del momento: proteggi la pelle e dici addio al fondotinta.

Questa è la migliore crema solare viso 2026: la classifica Altroconsumo (e la bocciatura che nessuno si aspettava)Il test Altroconsumo 2026 ha analizzato 10 creme solari viso SPF 50/50+: scopri qual è la migliore (e costa solo 13 euro), chi viene bocciato e perché, e come usarle davvero bene. greenme.it

Le migliori creme solari in supermercato e farmacia, la classifica di Altroconsumo: solo una di ottima qualitàQueste dal secondo al sesto posto sono giudicate di buona qualità. Chiudono la classifica la crema per pelli sensibili senza profumo di Bottega Verde (media qualità) e la crema viso vellutata di Vichy ... fanpage.it

Allergie di stagione Non dimenticare la tue pelle! Spesso pensiamo solo a starnuti e occhi arrossati, ma i pollini possono rendere la pelle ultra sensibile e reattiva. La linea Toleriane dermallergo di La Roche Posay è la risposta specifica per chi cerca protez facebook