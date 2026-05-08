Creme solari viso la classifica Altroconsumo | Bilboa davanti a Nivea e La Roche-Posay In vetta i prodotti del supermercato

Da ilfattoquotidiano.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente classifica di Altroconsumo ha indicato che le creme solari per il viso più efficaci sono quelle della marca Bilboa, seguite da Nivea e La Roche-Posay. I prodotti sono distribuiti tra farmacia, supermercato e profumeria, con alcune marche più diffuse rispetto ad altre. La scelta del prodotto varia in base ai punti vendita, dove si trovano diverse opzioni di protezione e prezzo. La classifica si basa su test di qualità condotti dall'organizzazione.

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Le creme solari viso sono sempre più presenti sugli scaffali, tra farmacia, supermercato e profumeria. Un’offerta ampia che spesso rende difficile orientarsi, con il prezzo e il canale di vendita usati dai consumatori come principali riferimenti di qualità. Ma un test di Altroconsumo su 10 creme ad alta e altissima protezione (SPF 50 e 50+) ribalta in parte queste convinzioni. L’analisi mette infatti a confronto prodotti molto diversi per marca, distribuzione e fascia di prezzo, ed evidenzia come la provenienza “di farmacia” non coincida necessariamente con prodotti migliori. La classifica: vince Bilboa, bene anche Nivea e La Roche-Posay. A guidare la graduatoria è la crema viso di Bilboa, che ottiene 70100 e risulta anche tra le più economiche del test.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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