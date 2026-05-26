Credito | Italia Com-Fidi Nico Gronchi confermato presidente Bilancio 2025 | finanziamenti garantiti +30,6% a quota 57 milioni

Nell’assemblea di ieri, Italia Com-Fidi ha confermato Nico Gronchi come presidente. Per il bilancio 2025, sono previsti finanziamenti garantiti in aumento del 30,6%, raggiungendo i 57 milioni di euro.

Il flusso dei finanziamenti garantiti è cresciuto del 30,6% rispetto al 2024, portando il patrimonio netto oltre i 104 milioni di euro, con un Total Capital Ratio al 67% e un utile di esercizio di 2,8 milioni. I fondi propri risultano circa undici volte i requisiti prudenziali minimi previsti dalla normativa di vigilanza. Nel corso dell’anno il confidi ha assistito oltre 5.000 imprese, per 457 milioni di euro di finanziamenti garantiti complessivi. Un risultato maturato in un contesto tutt’altro che semplice: nel 2025 il credito bancario alle PMI ha subito una contrazione del 4%, in controtendenza rispetto alle grandi imprese. “Il 2025 non è stato solo un anno di crescita, ma soprattutto di rafforzamento del nostro posizionamento strategico”, ha dichiarato il presidente Nico Gronchi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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