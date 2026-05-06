Bcc di Spello e del Velino approvato il bilancio 2025 | oltre 20 milioni di euro per credito sociale e ambientale

L’assemblea dei soci della banca di credito cooperativo di Spello e del Velino si è riunita al teatro San Carlo di Foligno per approvare il bilancio d’esercizio 2025. Nel documento si evidenzia un patrimonio di oltre 20 milioni di euro destinato a credito sociale e ambientale. La riunione ha visto la partecipazione dei soci per discutere i risultati finanziari e le attività svolte durante l’anno.

L’assemblea dei soci della banca di credito cooperativo di Spello e del Velino, riunita al teatro San Carlo di Foligno, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025. Numeri che confermano la solidità della banca e il ruolo di protagonista economico e sociale a servizio delle comunità dell’Umbria e.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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