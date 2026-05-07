La banca del territorio chiude il 2025 in crescita | utile da 30 milioni e nuovi finanziamenti

La RomagnaBanca Credito Cooperativo ha annunciato che il bilancio 2025 si chiuderà con un utile di 30 milioni di euro, segnando un risultato positivo rispetto all’anno precedente. La banca ha anche concesso nuovi finanziamenti durante l’anno. Domenica 10 maggio, alle 9, presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, si terrà l’assemblea dei soci per approvare ufficialmente il bilancio di esercizio.

Domenica 10 maggio, alle 9 presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, si terrà l’Assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo per l’approvazione del bilancio di esercizio 2025. I risultati che verranno sottoposti ai soci indicano un utile netto di 30,8 milioni di euro, dato in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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