Crea il tuo arazzo boho in macramè

Notizia in breve

È stato aperto un laboratorio creativo dedicato al macramè e allo stile boho. L’attività permette ai partecipanti di rilassarsi, sperimentare con le mani e realizzare decorazioni personalizzate. Il corso si concentra sulla creazione di arazzi in macramè, offrendo istruzioni e supporto per realizzare pezzi unici. La partecipazione è aperta a chi desidera apprendere le tecniche di questa forma artigianale.