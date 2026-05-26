Crea il tuo arazzo boho in macramè
È stato aperto un laboratorio creativo dedicato al macramè e allo stile boho. L’attività permette ai partecipanti di rilassarsi, sperimentare con le mani e realizzare decorazioni personalizzate. Il corso si concentra sulla creazione di arazzi in macramè, offrendo istruzioni e supporto per realizzare pezzi unici. La partecipazione è aperta a chi desidera apprendere le tecniche di questa forma artigianale.
Un laboratorio creativo dedicato al macramè e allo stile boho, perfetto per chi desidera rilassarsi, sperimentare con le mani e realizzare una decorazione unica fatta da sé. Durante il corso imparerai i nodi base del macramè e creerai il tuo piccolo arazzo boho da portare a casa. Non è necessaria. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Macrame Shelf Tutorial | Create This Elegant Boho Design at Home
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