Crea il tuo arazzo boho in macramè

Da veronasera.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato aperto un laboratorio creativo dedicato al macramè e allo stile boho. L’attività permette ai partecipanti di rilassarsi, sperimentare con le mani e realizzare decorazioni personalizzate. Il corso si concentra sulla creazione di arazzi in macramè, offrendo istruzioni e supporto per realizzare pezzi unici. La partecipazione è aperta a chi desidera apprendere le tecniche di questa forma artigianale.

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Un laboratorio creativo dedicato al macramè e allo stile boho, perfetto per chi desidera rilassarsi, sperimentare con le mani e realizzare una decorazione unica fatta da sé. Durante il corso imparerai i nodi base del macramè e creerai il tuo piccolo arazzo boho da portare a casa. Non è necessaria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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