Crea il tuo portavaso in macramè

È possibile realizzare un portavaso in macramè seguendo semplici passaggi, creando un oggetto decorativo che combina praticità e estetica. La lavorazione consiste nell’intrecciare fili di corda o cotone, modellandoli in modo da ottenere una struttura resistente e decorativa. Questo tipo di progetto permette di personalizzare l’aspetto finale, adattandolo ai propri gusti e alle dimensioni della pianta da sistemare. La creazione richiede attenzione e cura nei dettagli, ma può risultare anche un’attività rilassante.

Dai forma con le tue mani a un elegante portavaso intrecciato, perfetto per decorare i tuoi spazi con stile naturale.? Quando:Martedì 26 maggio? Ore 18? Dove:Studio d’Arte ManidifataVerona? Costo:30 euro (pianta e materiali compresi)? Nessuna esperienza necessaria? Tutto il materiale incluso?. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Workshop macramè – Crea il tuo portavaso Leggi anche: Crea il tuo anno Stra-Ordinario Portavaso in Macramè | Tutorial facile per decorare le piante